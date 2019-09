Baku, Azerbaijan, Sept. 25

By Eldar Janashvili – Trend:

Creditors in Azerbaijan have filed about 32,000 applications to the movable property registry for a total of about 7 billion manats, Trend reports from the final conference of the International Finance Corporation (IFC) as part of the Azerbaijan and Central Asia Financial Infrastructure Development Project (ACAFI).

“Over the 18 months since the launch of the movable property registry in March 2018, creditors in Azerbaijan submitted applications to the registry to provide loans to 32,000 borrowers representing the segment of small and medium entrepreneurship, as well as natural persons, for a total collateral value of 6.7 billion manats,” Vice President of Economics and Private Sector Development at IFC Hans Peter Lankes said at the event.

According to him, this is a very significant step, indicating that there is a major breakthrough in this market and will help it gain access to much more funding.

Azerbaijan’s State Registry for Encumbrance of Movable Property was created with the aim of developing small and medium-sized businesses (SMBs) in Azerbaijan and access of business to financial resources.

Международная финансовая корпорация: Кредиторы в Азербайджане подали заявки почти на 7 млрд манатов

БАКУ /Trend/ – Кредиторы в Азербайджане подали около 32 тысяч заявок в реестр движимого имущества на общую сумму порядка семи миллиардов манатов, передает в среду Trend с заключительной конференции Международной финансовой корпорации (IFC) в рамках проекта “Укрепление финансовой инфраструктуры Азербайджана и Центральной Азии”.

“За 18 месяцев, с момента запуска реестра движимого имущества в марте 2018 года, кредиторы в Азербайджане подали заявки в реестр для предоставления займов 32 тысячам заемщикам представляющим сегмент малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, на общую залоговую стоимость в размере 6,7 миллиарда манатов” – сообщил на мероприятии вице-президент IFC по развитию экономики и частного сектора Ганс Петер Ланкес.

По словам вице-президента, это является очень значительным шагом, свидетельствующим о наличии большого прорыва на этом рынке, и поможет ему получить доступ к гораздо большему финансированию.

Госреестр движимого имущества был создан с целью развития в Азербайджане МСБ и доступа бизнеса к финансовым ресурсам.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

