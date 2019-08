БАКУ /Trend/ – Сегодня в 23:59 завершается процедура выбора специальностей по приему в вузы по степени бакалавра.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, в общей сложности к выбору специальностей допущены 46 814 абитуриентов, в том числе 15 101 – в первой группе, 10 166 – во второй, 17 465 – в третьей и 4 082 абитуриента – в четвертой группе специальностей, набравшие 150 и более баллов. В пятой группе допущены к выбору специальностей 5 163 абитуриента. Также для поступления в вузы прошли регистрацию 14 615 суббакалавров.

По информации на шестое августа, по специальностям первой-пятой групп подтвердили свои заявления 57 062 абитуриента (в том числе 10 915 суббакалавров).

“Напоминаем абитуриентам (суббакалаврам), что в конкурсе смогут принять участие только те, кто подтвердил свои заявления”, – сообщили в ГЭЦ.

Отметим, что в этом году три победителя конкурсов в сфере искусства, три победителя всемирной и 22 победителя республиканских олимпиад, 71 победитель международных спортивных состязаний и один абитуриент, являющийся выпускником международно аккредитованной образовательной программы İnternational Baccalaureate, были приняты в вузы вне конкурса.

Согласно результатам экзамена SAT, 104 абитуриента были зачислены в Университет АDА.

Кроме этого, 139 абитуриентов в первой группе были приняты в Азербайджано-французский университет (UFAZ), 125 абитуриентов в четвертой группе – в Бакинский филиал Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, 128 абитуриентов (первая-четвертая группы) – в Бакинский филиал Московского государственного университета имени Ломоносова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Follow Trend on Telegram. Only most interesting and important news

source